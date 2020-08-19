В Британии хотят тестировать на коронавирус в аэропортах, чтобы уменьшить время карантина

Британское правительство сотрудничает с аэропортами для того, чтобы начать тестирование путешественников на коронавирус с целью избежать необходимости их пребывания 14 дней в карантине.

Об этом заявил глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Заявление министра прозвучало на фоне обнародования аэропортом "Хитроу" планов создания нового комплекса для тестирования, который, как надеются, приведет к концу обязательного 14-дневного карантина для путешественников, возвращающихся из стран, исключенных из безопасного списка Великобритании.

Прибывшие пассажиры смогут заказать тест на коронавирус и получить результаты в течение семи часов.

Те, у кого результаты отрицательные, могут покинуть карантин через пять-восемь дней после возвращения.

"Мы работаем с "Хитроу" и другими аэропортами над таким проектом", - сказал Хэнкок.

"Проблема в том, что вирус может инкубироваться в теле без внешних проявлений, и поэтому тест не будет положительным, даже если вирус у человека есть. Проблема в том, как сделать это тестирование таким образом, чтобы у нас было достаточно уверенности, чтобы позволить человеку выход без карантина", - пояснил он.

Министр признал, что карантин негативно сказывается на жизни множества людей.

"Поэтому я надеюсь, что этот проект принесет свои плоды", - сказал Хэнкок.

Как сообщалось, правительство Эстонии решило бесплатно проводить тесты на коронавирус для жителей страны, которые возвращаются из зарубежных поездок.