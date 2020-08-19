В Беларуси сотрудников государственного ТВ заменяют работниками RT – СМИ

Белорусское бюро "Радио Свобода" сообщило, что на государственной телекомпании Беларуси сотрудников, поддержавших протесты, заменяют работниками российского пропагандистского канала RT.

Об этом издание сообщает со ссылкой на осведомленный источник, сообщает "Европейская правда".

Сотрудников Белтелерадиокомпании, которые поддержали митингующих, не допускают в здание компании. По словам собеседника, в студию и на оборудование приезжали российские специалисты - режиссеры, технический персонал, кинооператоры. Им показали, как работает оборудование.

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"Это бывшие и нынешние сотрудники российского международного многоязычного канала Russia Today и фрилансеры", - пишет издание.

На подходе к Белтелерадиокомпании прохожих ожидают четыре поста, рядом с которыми стоят милиционеры. Они пропускают только тех, у кого есть лицензия сотрудника Белтелерадиокомпании. Остальным предлагают обойти. Не пустили и корреспондента "Радио Свобода".

Сотрудница БТ Дарья Вайтович рассказала, что ее лишили пропуска в здание компании, как и других работников, которые присоединились к забастовке и протесту.

"У охранников есть списки участников забастовки, и они забирают пропуски, теперь нас даже близко не подпускают к зданию", - сказала она.

Напомним, в среду в военном госпитале Минска скончался еще один участник акций протеста. 43-летний Геннадий Шутов 11 августа получил огнестрельное ранение в голову в районе Московской районной администрации Бреста.

В среду, 19 августа, лидеры ЕС проведут экстренную видеоконференцию из-за событий в Беларуси.

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