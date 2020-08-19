У Німеччині - найбільший приріст заражень з початку травня

У Німеччині минулої доби зареєстрували найбільше зростання кількості заражень за чотири місяці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

За даними Інституту Роберта Коха, який веде статистику розвитку епідемії в країні, минулої доби у Німеччині підтвердили коронавірус у 1510 осіб.

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Останній раз добове зростання було вищим 1 травня, коли зареєстрували більше 1600 випадків.

Загальна кількість підтверджених заражень коронавірусом у Німеччині з початку епідемії досягла 228 тисяч, померли 9246 хворих.

Тенденція до зростання кількості заражень спостерігається вже не перший тиждень.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель кілька днів тому зазначала, що зростання числа нових випадків є тривожним, але контрольованим.

Федеральний канцлер повідомила, що найближчим часом не варто сподіватися на нові послаблення карантину, зокрема, зняття заборони на футбольні матчі з глядачами. Спершу очікувалося, що матчі з вболівальниками відновляться у вересні.