В Германии - наибольший прирост заражений с начала мая

В Германии прошедшие сутки зарегистрировали наибольший рост количества заражений за четыре месяца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

По данным Института Роберта Коха, который ведет статистику развития эпидемии в стране, за минувшие сутки в Германии подтвердили коронавирус у 1510 человек.

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Последний раз больший суточный рост регистрировали 1 мая, когда подтвердили более 1600 случаев.

Общее количество подтвержденных заражений коронавируса в Германии с начала эпидемии достигло 228 000, умерли 9246 больных.

Тенденция к росту числа заражений наблюдается уже не первую неделю.

Канцлер Германии Ангела Меркель несколько дней назад отмечала, что рост числа новых случаев является тревожным, но контролируемым.

Федеральный канцлер сообщила, что в ближайшее время не стоит надеяться на новые послабления карантина, в частности, снятие запрета на футбольные матчи со зрителями. Сначала ожидалось, что матчи с болельщиками возобновятся в сентябре.