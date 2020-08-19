В Італії потяг без машиніста рушив та зійшов з рейок

На півночі Італії потяг, що стояв без машиніста за кермом, сам рушив та зійшов з рейок, постраждали три людини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera.

Інцидент стався сьогодні близько 11:45 за місцевим часом неподалік від Мілану. Склад, який стояв на станції Падерно, сам почав рух - за кермом на той час нікого не було.

На залізниці спрацювали системи безпеки і некерований поїзд спрямували на тупикову колію станції Карнате, де його можливо було зупинити. Після удару чотири вагони зійшли з рейок. Загалом некерований поїзд проїхав близько 10 кілометрів.

Внаслідок інциденту отримали легкі травми троє людей - машиніст з помічником та єдиний пасажир. Машиністи при цьому залишилися на початковій станції.

Зараз розслідують, з якої причини склад сам почав рух.

Нагадаємо, минулого тижня зійшов з рейок пасажирський потяг у Шотландії, машиніст загинув. За попередніми висновками, причиною аварії став зсув грунту після сильних злив.