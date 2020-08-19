В Италии поезд без машиниста сам тронулся и сошел с рельсов
На севере Италии поезд сам тронулся и сошел с рельсов, пострадали три человека.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.
Инцидент произошел сегодня около 11:45 по местному времени неподалеку от Милана. Состав, который стоял на станции Падерно, сам начал движение - за панелью управления никого не было.
На железной дороге сработали системы безопасности и неуправляемый поезд направили на тупиковый путь станции Карнате, где его можно было остановить. После удара четыре вагона сошли с рельсов. Неуправляемый поезд катился по путям почти 10 километров.
В результате инцидента получили легкие травмы три человека - машинист, его помощник и единственный пассажир. Машинисты при этом остались на первой станции.
Сейчас расследуют, по какой причине состав сам начал движение.
Как сообщалось раньше, на прошлой неделе сошел с рельсов пассажирский поезд в Шотландии, машинист погиб. По предварительным выводам, причиной аварии стал оползень после сильных ливней.