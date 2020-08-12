Аварія потяга у Шотландії: загинув машиніст, вагони перекинулися через зсув

Машиніст поїзда, який зійшов з рейок у шотландському Абердінширі, загинув, також є непідтверджена інформація про ще одного загиблого.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Scotsman.

Аварія трапилася після того, як поїзд Inter7City з Абердіна до Глазго зійшов з рейок через зсув ґрунту, а потім кілька вагонів перевернулися.

На фото з місця аварії видно, що один із вагонів лежить у кюветі, також видно сліди пожежі. Раніше повідомлялося, що над потягом підіймається дим.

Відомо, що у потязі перебували 12 людей - шість пасажирів та шість співробітників, про їхній стан поки немає інформації.

На місце вже прибули близько 30 команд служб надзвичайних ситуацій, включно з медичним вертольотом.

Оператор залізниці поки з’ясовує причину інциденту.

Внаслідок потужних злив та гроз останніми днями у Шотландії були проблеми з транспортним сполученням, окремі населені пункти підтоплені.