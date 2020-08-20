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Глава МЗС Литви стривожений "отруєнням" Навального

Четвер, 20 серпня 2020, 09:47

Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс заявив про стурбованість повідомлення щодо ймовірного отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального. 

Про це повідомляє "Європейська правда". 

"Дуже тривожні повідомлення про ймовірне токсичне отруєння лідера російської опозиції Навального. У разі підтвердження винні мають понести відповідальність. Уважно стежу за ситуацією, бажаюю йому сил і якнайшвидшого одужання", - написав Лінкявічюс у Twitter у четвер вранці.

Нагадаємо, вранці 20 серпня російський опозиційний політик Алексєй Навальний потрапив до реанімації.

Його речниця Кіра Ярмиш розповіла, що Навальному стало зле в літаку на рейсі з сибірського міста Томська до Москви. Літак екстрено сів у Омську, Навального на швидкій відвезли до лікарні з отруєнням.

Зараз Навальний перебуває в реанімації. Його підключили до апарату "штучного дихання". Ярмиш припускає, що політика отруїли чимось, підмішаним у чай.

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