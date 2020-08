Глава МЗС Литви стривожений "отруєнням" Навального

Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс заявив про стурбованість повідомлення щодо ймовірного отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Дуже тривожні повідомлення про ймовірне токсичне отруєння лідера російської опозиції Навального. У разі підтвердження винні мають понести відповідальність. Уважно стежу за ситуацією, бажаюю йому сил і якнайшвидшого одужання", - написав Лінкявічюс у Twitter у четвер вранці.

Very worrying reports about suspected toxic poisoning of Russia’s opposition leader @navalny. If confirmed, those responsible must face consequences. Closely following the situation, wishing him strength and speedy recovery.