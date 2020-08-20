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Глава МИД Литвы встревожен "возможным отравлением" Навального

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Глава МИД Литвы встревожен "возможным отравлением" Навального

Четверг, 20 августа 2020, 09:47

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил об обеспокоенности сообщением о вероятном отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Очень тревожные сообщения о возможном токсическом отравлении лидера российской оппозиции Навального. В случае подтверждения виновные должны понести ответственность. Внимательно слежу за ситуацией, желаю ему сил и скорейшего выздоровления", - написал Линкявичюс в Twitter в четверг утром.

Напомним, утром 20 августа российский оппозиционный политик Алексей Навальный попал в реанимацию.

Его пресс-секретарь Кира Ярмыш рассказала, что Навальному стало плохо в самолете на рейсе из сибирского города Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, Навального на скорой увезли в больницу с отравлением.

Сейчас Навальный находится в реанимации. Его подключили к аппарату "искусственного дыхания". Ярмыш предполагает, что политика отравили чем-то, подмешанным в чай.

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