Глава МИД Литвы встревожен "возможным отравлением" Навального

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил об обеспокоенности сообщением о вероятном отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Очень тревожные сообщения о возможном токсическом отравлении лидера российской оппозиции Навального. В случае подтверждения виновные должны понести ответственность. Внимательно слежу за ситуацией, желаю ему сил и скорейшего выздоровления", - написал Линкявичюс в Twitter в четверг утром.

Very worrying reports about suspected toxic poisoning of Russia’s opposition leader @navalny. If confirmed, those responsible must face consequences. Closely following the situation, wishing him strength and speedy recovery.