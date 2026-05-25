"Перемога України відкриє Білорусі шлях до свободи": Тихановська про мету візиту до Києва

Лідерка демократичних сил Білорусі Світлана Тихановська закликала відрізняти режим Лукашенка від білоруського народу і запевнила у підтримці України у війні

Про це вона заявила на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, повідомляє кореспондент Європейської правди

Світлана Тихановська визнала, що український опір російській агресії захищає також інші народи.

"Ми розуміємо, що сьогодні Україна захищає не лише власну незалежність. Україна захищає право наших народів жити без імперського диктату, – заявила вона та додала. – Я впевнена, що перемога України також відкриє шлях до свободи для Білорусі.

Тихановська наголосила, що білоруський народ, на відміну від режиму, підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та закликала проводити між ними відмінність.

"Ми визнаємо, що режим у Мінську зробив Білорусь співучасницею цієї агресії. Але Лукашенко – узурпатор, який не представляє білоруський народ і служить лише інтересам Кремля. Білорусь – це не Росія, а білоруський народ – це не режим. Білоруси стояли разом з вами на Майдані і гинули в окопах ще з 2014 року", – пояснила лідерка демократичних сил Білорусі.

Також Тихановська закликала не піддаватися планам білоруського та російського режимів, для яких вигідно посіяти ворожнечу також між суспільствами. "Путін і Лукашенко зробили все, щоб зруйнувати дружні відносини між нашими народами, але ми неодмінно їх відновимо", – запевнила вона, подякувавши Україні за згоду на цей візит.

