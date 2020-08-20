Франція зафіксувала найбільший приріст заражень коронавірусом з кінця локдауну

У Франції протягом останньої доби зареєстрували 3776 випадків зараження коронавірусом – це найбільше з часу завершення карантину, який був одним з найсуворіших у Європі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Середній добовий показник зараження за останній тиждень у Франції вперше з 18 квітня перевищив 2500.

За останні 24 години від коронавірусної хвороби у Франції померли 17 осіб, в результаті чого загальна кількість жертв досягла 30 468 осіб.

Було зареєстровано 162 нових госпіталізації, в цілому 4806 пацієнтів в даний час госпіталізовані.

Як повідомили в МОЗ Франції, зараз у країні налічується 399 активних кластерів поширення хвороби.

"Передача вірусу посилюється. Це стосується всіх вікових груп і особливо молодих людей", – зазначили у відомстві.

Як повідомлялося, органи охорони здоров'я Німеччини повідомили про 1707 нових випадків зараження коронавірусом протягом одного дня - такого числа нових інфекцій у країні не було протягом чотирьох місяців.