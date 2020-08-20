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Коронавірус у Німеччині: найбільше нових випадків з кінця квітня 

Четвер, 20 серпня 2020, 09:59

Органи охорони здоров'я Німеччини повідомили про 1707 нових випадків зараження коронавірусом протягом одного дня - такого числа нових інфекцій у країні не було протягом чотирьох місяців. 

Про це свідчить інформація Інституту Роберта Коха (RKI), оприлюднена в четвер вранці, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Bild.

Востаннє показник нових підтверджених випадків зараження був вищим 26 квітня, коли перша хвиля коронавірусу охопила Німеччину. 

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Найбільшу кількість нових хворих у Німеччині фіксували на початку квітня -  понад 6 тисяч на добу.

З початку коронавірусної кризи щонайменше 228 621 особа в Німеччині була інфікована вірусом Sars-CoV-2.

За даними RKI, число смертей в зв'язку з коронавірусом склало 9253. За останню добу було зареєстровано ще 10 смертей. 

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель кілька днів тому зазначала, що зростання числа нових випадків є тривожним, але контрольованим

Федеральний канцлер повідомила, що найближчим часом не варто сподіватися на нові послаблення карантину, зокрема, зняття заборони на футбольні матчі з глядачами. Спершу очікувалося, що матчі з вболівальниками відновляться у вересні. 

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Німеччина
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