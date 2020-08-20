Франция зафиксировала наибольший прирост заражений коронавирусом с конца локдауна

Во Франции за последние сутки зарегистрировали 3776 случаев заражения коронавирусом - это больше всего со времени завершения карантина, который был одним из самых строгих в Европе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Средний суточный показатель заражения за последнюю неделю во Франции впервые с 18 апреля превысил 2500.

За последние 24 часа от коронавирусной болезни во Франции умерли 17 человек, в результате чего общее количество жертв достигло 30 468 человек.

Было зарегистрировано 162 новых госпитализации, в целом 4806 пациентов в настоящее время госпитализированы.

Как сообщили в Минздраве Франции, сейчас в стране насчитывается 399 активных кластеров распространения болезни.

"Передача вируса усиливается. Это касается всех возрастных групп и особенно молодых людей", - отметили в ведомстве.

Как сообщалось, органы здравоохранения Германии сообщили о 1707 новых случаев заражения коронавируса течение одного дня - такого числа новых инфекций в стране не было в течение четырех месяцев.