Макрон заявив про неможливість повторного карантину у Франції

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що "неможливо зупинити країну", відкидаючи ймовірність повторного карантину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

"Ми не можемо зупинити країну, тому що супутній збиток від карантину є значним. В суспільстві неможливий нульовий ризик. Ми повинні реагувати на цю загрозу, не впадаючи в доктрину нульового ризику", - заявив Макрон.

Президент сказав, що розуміє "обґрунтовану тривогу, пов'язану з вірусом", повторивши, що йдеться про "абсолютно нове епідемічне явище".

Але Еммануель Макрон нагадав про політику охорони здоров'я, яка складається з "тестування, відстеження, ізоляції, організації надзвичайних ситуацій, запобігання хворобам, носіння маски, коли це необхідно", що повинне дозволити стримати епідемію.

Нагадаємо, у Франції протягом останньої доби зареєстрували 3776 випадків зараження коронавірусом – це найбільше з часу завершення карантину, який був одним з найсуворіших у Європі.