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Макрон заявил о невозможности повторного карантина во Франции

Четверг, 20 августа 2020, 12:27

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "невозможно остановить страну", отвергая вероятность повторного карантина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

"Мы не можем остановить страну, потому что сопутствующий ущерб от карантина значителен. В обществе невозможен нулевой риск. Мы должны реагировать на эту угрозу, не впадая в доктрину нулевого риска", - заявил Макрон.

Президент сказал, что понимает "обоснованную тревогу, связанную с вирусом", повторив, что речь идет об "абсолютно новом эпидемическом явлении".

Но Эммануэль Макрон напомнил о политике здравоохранения, которая состоит из "тестирования, отслеживания, изоляции, организации чрезвычайных ситуаций, предотвращения болезней, ношения маски, когда это необходимо", что должно позволить сдержать эпидемию.

Напомним, во Франции за последние сутки зарегистрировали 3776 случаев заражения коронавирусом - это наибольшее количество со времени завершения карантина, который был одним из самых строгих в Европе.

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