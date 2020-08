США розширили санкційний список сирійських посадовців

Сполучені Штати Америки розширили санкційний список сирійських посадовців.

Як пише "Європейська правда", про це оголосили у Держдепі США.

"Сьогодні ми продовжуємо санкційну кампанію проти корумпованого і брутального режиму Асада. Ці нові санкції вшанують пам’ять жертв атак хімічною зброєю у Гуті 7 років тому. Ми не припинимо наполягати на притягненні винних до відповідальності та мирному врегулюванні конфлікту у Сирії",- заявив держсекретар США Майк Помпео.

Today we continue our sanctions campaign against Assad’s corrupt, brutal regime. These new sanctions memorialize the victims of Assad’s chemical weapons attack on Ghouta seven years ago. We will not stop pressing for accountability and a peaceful solution to the Syrian conflict.