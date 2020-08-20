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США розширили санкційний список сирійських посадовців

Четвер, 20 серпня 2020, 18:48

Сполучені Штати Америки розширили санкційний список сирійських посадовців. 

Як пише "Європейська правда", про це оголосили у Держдепі США.

"Сьогодні ми продовжуємо санкційну кампанію проти корумпованого і брутального режиму Асада. Ці нові санкції вшанують пам’ять жертв атак хімічною зброєю у Гуті 7 років тому. Ми не припинимо наполягати на притягненні винних до відповідальності та мирному врегулюванні конфлікту у Сирії",-  заявив держсекретар США Майк Помпео.

У повідомленні Держдепу нагадують, що внаслідок застосування армією хімічної зброї у Гуті загинули більше 1400 людей. 

Речниця Держдепу Морган Ортагус повідомила, що у санкційний список внесли ще 6 радників Башара Асада, на додачу до понад 50 осіб, які були у ньому раніше.   

Нагадаємо, перед цим у червні США також оголосили нові санкції щодо фізичних і юридичних осіб Сирії

Під санкції потрапили 39 фізичних і юридичних осіб, включаючи президента Сирії Башара Асада і його дружину Асму. 

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