США розширили санкційний список сирійських посадовців

Сполучені Штати Америки розширили санкційний список сирійських посадовців.

Як пише "Європейська правда", про це оголосили у Держдепі США.

"Сьогодні ми продовжуємо санкційну кампанію проти корумпованого і брутального режиму Асада. Ці нові санкції вшанують пам’ять жертв атак хімічною зброєю у Гуті 7 років тому. Ми не припинимо наполягати на притягненні винних до відповідальності та мирному врегулюванні конфлікту у Сирії",- заявив держсекретар США Майк Помпео.

Today we continue our sanctions campaign against Assad’s corrupt, brutal regime. These new sanctions memorialize the victims of Assad’s chemical weapons attack on Ghouta seven years ago. We will not stop pressing for accountability and a peaceful solution to the Syrian conflict. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 20, 2020

У повідомленні Держдепу нагадують, що внаслідок застосування армією хімічної зброї у Гуті загинули більше 1400 людей.

Речниця Держдепу Морган Ортагус повідомила, що у санкційний список внесли ще 6 радників Башара Асада, на додачу до понад 50 осіб, які були у ньому раніше.

Нагадаємо, перед цим у червні США також оголосили нові санкції щодо фізичних і юридичних осіб Сирії.

Під санкції потрапили 39 фізичних і юридичних осіб, включаючи президента Сирії Башара Асада і його дружину Асму.