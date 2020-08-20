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США расширили санкционный список сирийских чиновников

Четверг, 20 августа 2020, 18:48

Соединенные Штаты Америки расширили санкционный список сирийских чиновников.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявили в Госдепе США.

"Сегодня мы продолжаем санкционные кампанию против коррумпированного и грубого режима Асада. Эти новые санкции почтят память жертв атак химическим оружием в Гуте 7 лет назад. Мы не прекратим настаивать на привлечении виновных к ответственности и мирном урегулировании конфликта в Сирии", - заявил госсекретарь США Майк Помпео.

В сообщении Госдепа напоминают, что в результате применения армией химического оружия в Гуте погибли более 1400 человек.

Представитель Госдепа Морган Ортагус сообщила, что в санкционный список внесли еще 6 советников президента Сирии Башара аль-Асада, в дополнение к более 50 человек, которые были в нем раньше.

Напомним, перед этим в июне США также объявили новые санкции в отношении физических и юридических лиц Сирии.

Под санкции попали 39 физических и юридических лиц, включая президента Сирии Башара аль-Асада и его жену Асму.

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