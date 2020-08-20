США расширили санкционный список сирийских чиновников

Соединенные Штаты Америки расширили санкционный список сирийских чиновников.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявили в Госдепе США.

"Сегодня мы продолжаем санкционные кампанию против коррумпированного и грубого режима Асада. Эти новые санкции почтят память жертв атак химическим оружием в Гуте 7 лет назад. Мы не прекратим настаивать на привлечении виновных к ответственности и мирном урегулировании конфликта в Сирии", - заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Today we continue our sanctions campaign against Assad’s corrupt, brutal regime. These new sanctions memorialize the victims of Assad’s chemical weapons attack on Ghouta seven years ago. We will not stop pressing for accountability and a peaceful solution to the Syrian conflict. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 20, 2020

В сообщении Госдепа напоминают, что в результате применения армией химического оружия в Гуте погибли более 1400 человек.

Представитель Госдепа Морган Ортагус сообщила, что в санкционный список внесли еще 6 советников президента Сирии Башара аль-Асада, в дополнение к более 50 человек, которые были в нем раньше.

Напомним, перед этим в июне США также объявили новые санкции в отношении физических и юридических лиц Сирии.

Под санкции попали 39 физических и юридических лиц, включая президента Сирии Башара аль-Асада и его жену Асму.