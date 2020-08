США расширили санкционный список сирийских чиновников

Соединенные Штаты Америки расширили санкционный список сирийских чиновников.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявили в Госдепе США.

"Сегодня мы продолжаем санкционные кампанию против коррумпированного и грубого режима Асада. Эти новые санкции почтят память жертв атак химическим оружием в Гуте 7 лет назад. Мы не прекратим настаивать на привлечении виновных к ответственности и мирном урегулировании конфликта в Сирии", - заявил госсекретарь США Майк Помпео.

