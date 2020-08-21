В Ірландії міністр іде у відставку після порушення коронавірусних обмежень

Міністр сільського господарства Ірландії Дара Каллеарі підтвердив, що йде у відставку після відвідування заходу за участі понад 80 людей, що є порушенням коронавірусних обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ірландську телерадіокомпанію RTE.

Прем’єр Ірландії Майкл Мартін прийняв відставку міністра і найближчим часом виступить з заявою.

Варто зазначити, що серед гостей на заході гольф-клубу Oireachtas Golf Society окрім Дари Каллеарі був також єврокомісар Філ Хоган, який також потрапив під вогонь критики за порушення коронавірусних правил.

На вечері у гольф-клубі була присутня 81 людина, причому гості були розділені на дві окремі кімнати.

У вівторок уряд Ірландії оголосив про нові обмеження для припинення розповсюдження Covid-19, які включали обмеження на громадські збори та заборону на проведення офіційних або неофіційних заходів або вечірок у ресторанах, кафе та готельних ресторанах.

У парламенті Ірландії назвали участь Каллеарі у вечері кричущим порушенням встановлених урядом правил.

"Я хочу принести щирі вибачення громадськості, від якої ми вимагаємо дуже багато в цей важкий час. Я також приношу свої вибачення і щирий жаль моїм колегам по уряду", - заявив міністр в ніч на п'ятницю.

Дара Каллеарі був призначений міністром сільського господарства минулого місяця після звільнення свого попередника Баррі Коуена, який був в центрі суперечок з приводу отриманої ним в 2016 році заборони на водіння через керування автомобілем в нетверезому стані.