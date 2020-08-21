В Ирландии министр идет в отставку после нарушения коронавирусных ограничений

Министр сельского хозяйства Ирландии Дара Каллеари подтвердил, что уходит в отставку после посещения мероприятия с участием более 80 человек, что является нарушением коронавирусных ограничений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ирландскую телерадиокомпанию RTE.

Премьер Ирландии Майкл Мартин принял отставку министра и в ближайшее время выступит с заявлением.

Стоит отметить, что среди гостей на мероприятии гольф-клуба Oireachtas Golf Society, помимо Дары Каллеари, был также еврокомиссар Фил Хоган, который также попал под огонь критики за нарушение коронавирусных правил.

На ужине в гольф-клубе присутствовал 81 человек, причем гости были разделены на две отдельные комнаты.

Во вторник правительство Ирландии объявило о новых ограничениях для прекращения распространения Covid-19, которые включали ограничения на общественные собрания и запрет на проведение официальных или неофициальных мероприятий или вечеринок в ресторанах, кафе и гостиничных ресторанах.

В парламенте Ирландии назвали участие Каллеари вопиющим нарушением установленных правительством правил.

"Я хочу принести искренние извинения общественности, от которой мы требуем очень много в это трудное время. Я также приношу свои извинения и искреннее сожаление моим коллегам по правительству", - заявил министр в ночь на пятницу.

Дара Каллеари был назначен министром сельского хозяйства в прошлом месяце после увольнения своего предшественника Барри Коуэна, который был в центре споров по поводу полученного им в 2016 году запрета на вождение за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.