Ердоган перетворив ще одну колишню християнську святиню на мечеть 

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 21 серпня віддав наказ перетворити ще одну давню християнську святиню, яка в останні роки мала статус музею, на мечеть.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News.

Мова про музей Каріе, створений у 1948 році в будівлі церкви Христа Спасителя або церкви Хора.

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Рішення перетворити музей Каріе на мечеть було прийнято всього через місяць після настільки ж неоднозначного перетворення собору Святої Софії у Стамбулі.

Історія цієї старовинної будівлі точно відображає історію собору Святої Софії. Церква Хора була середньовічним візантійським храмом із фресками XIV століття. Через півстоліття після завоювання Константинополя Османською імперією в 1453 році вона була перетворена в мечеть Каріе.

Після Другої світової війни мечеть стала музеєм Каріе. Група американських мистецтвознавців допомогла відновити оригінальні церковні мозаїки і відкрила їх для загального огляду в 1958 році.

Вищий адміністративний суд Туреччини схвалив перетворення музею на мечеть у листопаді.

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