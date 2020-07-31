Кулеба занепокоєний розвитком діалогу з Угорщиною і не виключив, що Будапешт передумав

Міністерство закордонних справ України із занепокоєнням сприйняло інтерв'ю угорського посла Іштвана Ійдярто щодо того, що Будапешт продовжить блокувати засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Нас здивувало інтерв'ю угорського посла, і ми зараз вивчаємо, що стоїть за цим інтерв'ю. Тому що те, про що ми домовлялися із угорським міністром Петером Сійярто, якого я знаю як людину слова, це провести три засідання і узгодити текст спільного меморандум президента Зеленського і прем'єра Орбана", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що два таких засідання вже відбулося, залишалося провести лише засідання групи з питань освіти.

"Єдине ускладнення виникло з тим, що угорська сторона обмежила в'їзд через пандемію. Я отримав листа від Петера Сійярто з пропозицією перенести засідання на вересень. Ми виходимо з того, що рухаємося за логікою, яку погодили, і налаштовані успішно завершити цей процес. Мені буде прикро, якщо інтерв’ю свідчить про зміну позиції угорської сторони і спробу, скажу дипломатично, переналаштувати переговорний процес", - додав Кулеба.

Міністр підкреслив, Україна внесла до закону про освіту всі зміни, рекомендовані Венеціанською комісією, тому це питання є закритим. "Україна продовжує очікувати на візит прем’єр-міністра Орбана до України", - додав Кулеба.

Нагадаємо, в інтерв'ю посол Іштван Ійдярто заявив, що Угорщина буде зберігати вето на засіданнях комісії Україна-НАТО на рівні міністрів через "дуже негативні для угорців" три реформи, які нині є в Україні. Це, за його словами, реформа освіти, використання мови та адміністративна реформа.

Як відомо, Угорщина від вересня 2017 року ветує усі рішення в НАТО, які стосуються поглиблення співпраці з Україною, а також блокує діалог на політичному рівні.