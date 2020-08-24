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Уряд Німеччини вважає, що Навального могли отруїти

Понеділок, 24 серпня 2020, 14:14

Федеральний уряд Німеччини вважає дуже ймовірним, що російського опозиційного політика Алексєя Навального отруїли. 

Про це на пресконференції у понеділок розповів офіційний представник уряду країни Штеффен Зайберт, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Die Zeit.

"Оскільки існує певна ймовірність отруєння, захист (Навального) необхідний", - заявив речник уряду.

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За його словами,  у будь-якому випадку, федеральний уряд вимагає "повної прозорості" під час розслідування інциденту. 

"Є підозра, що пан Навальний був отруєний, адже, на жаль, було кілька таких ймовірних випадків в новітній російській історії", - сказав Зайберт. 

Федеральний міністр закордонних справ Гайко Маас висловився в Києві більш обережно. Сказав, що треба провести розслідування і дочекатися додаткової інформації, в тому числі із клініки Charite, де опозиціонер зараз перебуває на лікуванні.

44-річного Навального евакуювали в Німеччину на прохання його дружини і союзників, які заявили, що побоюються спроб приховування доказів з боку російської влади.

Раніше канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон заявили, що готові допомогти з лікуванням ймовірно отруєного російського опозиціонера Алексєя Навального. 

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