Немецкая клиника Charite: Навального отравили

Берлинская клиника Charite заявила, что результаты обследования российского оппозиционера Алексея Навального указывают, что его отравили.

Об этом говорится в заявлении клиники, которой располагает "Европейская правда".

Медики Charite с выходных следят за состоянием Навального, который до сих пор находится в искусственной коме.

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"Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы", - заявили медики.

Какое именно вещество было использовано, пока не ясно. Сообщается, что действие токсина в организме было доказано несколькими независимыми исследованиями. Для выяснения вещества будет проведен еще один обширный анализ.

Медики говорят, что прогноз его состояния остается неясным, возможны долгосрочные последствия в области нервной системы. Навального лечат препаратом атропин.

44-летнего Навального эвакуировали в Германию в эти выходные по просьбе его жены и союзников, которые заявили, что опасаются попыток сокрытия доказательств отравления со стороны российских властей.

В понедельник 24 августа представитель правительства Германии не исключил, что Навального могли отравить.

20 августа российский оппозиционный политик Олексей Навальный попал в реанимацию - ему стало плохо в самолете на рейсе из Томска в Москву. Его госпитализировали в омскую больницу, главврач которой называл диагнозом Навального нарушение обмена веществ.

В той же омской больнице сначала не позволяли транспортировать Навального, аргументируя это тем, что его состояние нестабильное. Позже врачи все же согласились на перевозку политика в другую клинику.

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