Єврокомісія попередньо домовилася з п'ятим розробником вакцини від коронавірусу
Європейська комісія завершила попередні перемовини про закупівлю майбутньої вакцини від коронавірусу в американської компанії Moderna.
Як пише "Європейська правда", про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Очікується, що надалі з компанією буде підписано угоду про контрактування вакцини (Advance Purchase Agreement).
Якщо після усіх стадій випробування вакцини буде підтверджено її безпечність та ефективність, ЄС планує закупити у Moderna 80 мільйонів доз від імені усіх країн-членів, а також законтрактувати наперед ще 80 млн доз.
"Ми інвестуємо у компанії, які використовують різні технології, аби збільшити наші шанси отримати безпечні та ефективні вакцини. Ми продовжуємо перемовини з іншими виробниками", - зазначила Урсула фон дер Ляєн.
Moderna є вже п’ятою компанією, з якою ЄС завершив попередні перемовини або має укладену угоду.
Раніше у липні-серпні попередні перемовини провели з Sanofi-GSK, Johnson & Johnson і CureVac, а з AstraZeneca вже підписали угоду про контрактування майбутньої вакцини.