Еврокомиссия предварительно договорилась с пятым разработчиком вакцины от коронавируса

Европейская комиссия завершила предварительные переговоры о закупке будущей вакцины от коронавируса у американской компании Moderna.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ожидается, что в дальнейшем с компанией будет подписано соглашение о законтрактовании вакцины (Advance Purchase Agreement).

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Если после всех стадий испытания вакцины будет подтверждена ее безопасность и эффективность, ЕС планирует закупить у Moderna 80 млн доз от имени всех стран-членов, а также законтрактовать заранее еще 80 млн доз.

"Мы инвестируем в компании, которые используют различные технологии, чтобы увеличить наши шансы получить безопасные и эффективные вакцины. Мы продолжаем переговоры с другими производителями", - отметила Урсула фон дер Ляйен.

Moderna является уже пятой компанией, с которой ЕС завершил предварительные переговоры или имеет заключенное соглашение.

Ранее в июле-августе предварительные переговоры провели с Sanofi-GSK, Johnson&Johnson и CureVac, а с AstraZeneca уже подписали соглашение о контрактации будущей вакцины.