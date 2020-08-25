Німеччина внесла два регіони Франції до "червоної зони"

Німеччина внесла до "червоної зони" два регіони Франції та відтепер вимагатиме самоізоляції після повернення з них.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

До "червоного списку" потрапили столичний Іль-де-Франс та Прованс-Лазурний берег через погіршення у них ситуації з коронавірусом - кількість випадків за останні 7 днів перевищила 50 на 100 тисяч населення.

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Міністерство закордонних справ Німеччини рекомендує уникати туристичних поїздок до цих регіонів. У разі повернення звідти необхідна самоізоляція до отримання результату тесту.

Раніше до німецької "червоної зони" потрапили Брюссельський столичний ррегіон, Хорватія та частина Іспанії.

У Франції протягом останнього тижня кілька разів реєстрували понад 4 тисячі нових заражень за добу.

У самій Німеччині днями добова кількість нових випадків коронавірусу вперше з кінця квітня перевищила поріг у 2000.