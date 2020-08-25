Германия внесла два региона Франции в "красную зону"

Германия внесла в "красную зону" два региона Франции и теперь будет требовать самоизоляции по возвращении из них.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

В "красный список" попали столичный Иль-де-Франс и Прованс-Лазурный берег из-за ухудшения в них ситуации с коронавирусом - количество случаев за последние семь дней превысило 50 на 100 000 населения.

Читайте также Еврокомиссия предварительно договорилась с пятым разработчиком вакцины от коронавируса

Министерство иностранных дел Германии рекомендует избегать туристических поездок в эти регионы. В случае возвращения оттуда необходима самоизоляция до получения результата теста.

Ранее в немецкую "красную зону" попали Брюссельский столичный регион, Хорватия и часть Испании.

Во Франции в течение последней недели несколько раз регистрировали более 4000 новых заражений в сутки.

В самой Германии на днях суточное количество новых случаев коронавируса впервые с конца апреля превысило порог в 2000.