Німецька економіка демонструє найглибше з 1970 року падіння

Економіка Німеччини у другому кварталі 2020 року впала на 9,7% - цей показник є найгіршим від початку щоквартального підрахунку змін ВВП Німеччині у 1970 році.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW, такі дані у вівторок надало статистичне відомство ФРН Destatis.

Водночас ці дані вважаються оптимістичними, адже за попередніми оцінками економічне падіння в другому кварталі 2020 року очікувалося на рівні 10,1%.

Але падіння у 9,7% все одно є набагато гіршим показником, ніж на піку фінансової кризи у 2009 році, коли у першому кварталі того року німецька економіка скоротилася на 4,7%.

Також, як повідомляє статистичне відомство, збільшення державних витрат, спрямованих на боротьбу з наслідками економічної кризи, викликаної пандемією коронавірусу, призвело в Німеччині до бюджетного дефіциту в розмірі 3,2%, тоді як за аналогічний період минулого року був зафіксований профіцит бюджету в розмірі 2,7%.

У Destatis таке рекордне падіння пояснюють різким зниженням експорту та імпорту товарів і послуг, споживчих витрат громадян, а також інвестицій підприємств в обладнання через пандемію коронавірусу.

Наприкінці травня повідомлялося, що економіка Німеччини впала в рецесію на тлі пандемії.