Парламент Естонії закликав Білорусь провести нові президентські вибори

У вівторок парламент Естонії (Рійгікогу) прийняв заяву "На підтримку демократії і громадянського суспільства Білорусі", в якій серед іншого є заклик провести в країні нові президентські вибори.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Заяву підтримали 92 депутати, тих, хто утримався і був проти не було.

Голосуванню передувало майже двогодинне обговорення ситуації в Білорусі.

"Сьогодні ми створили історію", - підвів підсумок засідання спікер Рійгікогу Хенн Пиллуаас.

У заяві, проєкт якої напередодні представили 88 депутатів парламенту, Рійгікогу висловлює свою підтримку народу Білорусі в його боротьбі за вільне, демократичне і гідне майбутнє.

Естонський парламент не визнає результати президентських виборів, що відбулися в Білорусії 9 серпня, вважаючи, що вони не були вільними, справедливими і демократичними.

Рійгікогу також засудив застосування сили проти мирних демонстрантів, закликаючи владу Білорусі негайно звільнити всіх затриманих з політичних мотивів.

Нагадаємо, 27 і 28 серпня в Берліні відбудеться зустріч глав МЗС Євросоюзу, де будуть обговорюватись санкції проти людей, відповідальних за свавілля міліції і фальсифікації на виборах у Білорусі.

За повідомленнями ЗМІ, Європейський Союз планує включити у санкційний список щодо Білорусі від 15 до 20 осіб.