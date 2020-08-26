Кабмін на місяць закрив кордони України для іноземців

Кабмін на місяць заборонив в'їзд в Україну іноземцям через ситуацію з коронавірусом, але з винятками для транзиту та низки категорій.

Рішення ухвалили сьогодні на засіданні уряду, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Проєктом передбачається на термін дії карантину тимчасово заборонити в'їзд на територію України іноземців та осіб без громадянства, крім певних категорій осіб", - заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами, заборона не поширюється на іноземців, які їдуть через Україну транзитом і мають документи, що підтверджують виїзд протягом двох діб; які навчаються в Україні; проходять військову службу в ЗСУ; постійно проживають на території України та мають відповідну посвідку; визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту; є працівниками дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членами їхніх сімей або перебувають на запрошення МЗС України тощо.

На цей час постанова ще не опублікована та в ній можливі зміни.

"Дана постанова після публікації завтра, тобто ми її зараз доопрацьовуємо з урахуванням зауважень, вступає в дію з суботи 29 серпня цього року і діє до 00 годин 28 вересня протягом цих 30 днів в тій редакції, яка була озвучена Арсеном Борисовичем Аваковим, з урахуванням пропозицій, які були озвучені членами Кабінету міністрів", - заявив Денис Шмигаль.

Напередодні повідомлялося, що уряд розглядає можливість на 30 днів заборонити в’їзд іноземцям з країн, які знаходяться у "червоному списку" України, але не йшлося про загальну заборону.