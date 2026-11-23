Прем’єр-міністр Канади Марк Карні взяв участь у щорічній вечері Парламентської пресової галереї, під час якої разом із коміками пожартував над президентом США Дональдом Трампом і канадськими політиками.

Про це пише ABC News, передає "Європейська правда".

На сцені до Карні приєдналися імітатор американського лідера та актор, який зображував самого прем'єр-міністра Канади.

"Я натискаю кнопку екстреної комедії", – сказав прем’єр, коли на сцену вийшов комік Марк Маккінні в ролі Карні.

Згодом до них приєднався Марк Крітч, який імітував Трампа. Він відтворив характерне для президента США енергійне рукостискання, привітавшись із прем’єром та його сценічним двійником.

Фото: AP

Окрім цього, Карні пожартував над розкішним оновленням Овального кабінету, яке здійснив Трамп після повернення до Білого дому. Американський президент прикрасив приміщення золотими акцентами, позолоченим декором і портретами.

"Це важка аудиторія. А я був в Овальному кабінеті. Сам. З його новим дизайнером інтер’єру", – сказав канадський прем’єр.

Під час заходу дісталося й іншим політикам. Лідер консервативної опозиції П’єр Пуальєвр пожартував над колишнім прем’єр-міністром Джастіном Трюдо та його стосунками з американською співачкою Кеті Перрі. Він порівняв ставлення Трюдо до артистки з тим, як той, на його думку, керував Канадою протягом років перебування при владі.

А генерал-губернаторка Канади Луїза Арбур висміяла часті міжнародні поїздки Карні.

"Чи знаєте ви, у чому різниця між богом і Марком Карні? Бог є всюди, а Марк Карні є всюди, крім Оттави, де він мав би бути", – сказала вона.

Раніше прем’єр-міністр Канади заявив, що якщо його уряд не зможе успішно домовитися про укладення відповідної торговельної угоди з адміністрацією Трампа, то він готовий дочекатися приходу нового лідера США, щоб укласти цю угоду.

Наприкінці вересня Карні заявив, що аналізував можливість військових дій США після неодноразових заяв Трампа про те, щоб зробити Канаду 51-м штатом.