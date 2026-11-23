У Польщі Міністерство освіти спільно з Міністерством цифровізації підготували проєкт закону про мінімальний вік для доступу до соціальних мереж в інтернеті.

Про це заявила Polsat News міністерка освіти Польщі Барбара Новацька, передає "Європейська правда".

Згідно з положеннями законопроєкту, доступ до соціальних мереж матимуть лише особи, які досягли 15 років, а також будуть запроваджені ефективні методи перевірки віку.

"Оптимальним рішенням було б з 1 січня наступного року, тобто 2028 року. Чи можна швидше? Чудово, але можна діяти вже сьогодні, тільки оператори та платформи мають взятися до роботи. Питання в тому, чи поставлять вони свої фінансові інтереси вище за безпеку дітей. Ми як держава цього не допустимо", – відповіла Новацька на питання про терміни впровадження заходів.

"Європейський Союз рішуче налаштований вжити цих заходів. Натомість для нас термін, який запропонувала Комісія (Європейська. – Ред.), тобто через три роки, є неприйнятним. Ми вважаємо, що дітей треба захищати тут і зараз, а не рухатися надто повільними кроками. Є також європейські країни, країни-партнери, які теж кажуть: "Ми теж хочемо впроваджувати ці зміни швидше", – зазначила вона.

За словами Новацької, "мало що є настільки важливим для суспільства, як зупинення зла, яке корпорації заради своїх прибутків завдають польським дітям".

На запитання про те, як саме має виглядати перевірка віку, Новацька вказала на рішення, що вже діють в інших країнах.

"Перевірку доведеться проводити у безпечний спосіб, не надсилаючи повного набору даних чи фотографій, адже ми бачимо, як це спрацювало в різних країнах, – а, наприклад, через додаток mObywatel. Це один з інструментів, безперечно найрозумніший, найстабільніший і найнадійніший. Ми надсилаємо інформацію виключно про вік. Жодні дані не зберігаються", – зазначила вона.

Нагадаємо, Греція стала першою державою-членом ЄС, яка оголосила, що з 1 січня 2027 року заборонить доступ до соціальних мереж дітям та підліткам віком до 15 років.

У вересні Європейська комісія представила проєкт закону під назвою Kids Act, у якому дітям до 13 років буде заборонено користуватися соцмережами.