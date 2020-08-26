ЄС планує першочергово вакцинувати від COVID-19 щонайменше 40% населення

Країни Європейського Союзу, Британія і партнери ЄС погодили проєкт плану вакцинації від COVID-19, що передбачає щеплення у першу чергу не менше 40% їх населення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Мета ЄС щодо першочергової вакцинації в два рази вище цілі, поставленої ВООЗ, яка ставить собі за мету закупити вакцини спочатку для 20% найбільш вразливих людей у світі через глобальну схему закупівель.

За оцінками ЄС, частка його населення, яке потребує первинної вакцинації, в разі розробки вакцини складе не менше 40%, що ефективно скоротить доступність можливих доз для менш розвинених країн.

Досі не існує схваленої вакцини від COVID-19, за винятком однієї, дозволеної в Росії до початку великомасштабних випробувань. Очікується, що постачання вакцин, які можуть бути успішними, будуть обмежені протягом тривалого періоду через обмеженість виробничих потужностей.

"Додавання в перелік усіх відомих в даний час груп ризику охопить, ймовірно, 40% населення, в залежності від ситуації і демографії в країнах", - йдеться в документі, прийнятому в кінці липня експертами охорони здоров'я з країн-членів ЄС, а також Британії, Швейцарії, Норвегії та Балканських країн.

Документ класифікує як належні до "пріоритетних груп" понад 200 мільйонів осіб з 450 мільйонів населення ЄС, включаючи людей з хронічними захворюваннями, літніх людей і працівників охорони здоров'я.

Здорові люди, які працюють у найважливіших державних службах, таких як освіта та громадський транспорт, також включені в пріоритетну групу, хоча оцінка їхньої кількості відсутня в документі ЄС.

Мета плану полягає в тому, щоб досягти колективного імунітету для населення ЄС, який може бути досягнутий за допомогою подальших кампаній вакцинації після досягнення мети в 40%.

У документі не наведено жодних часових рамок, як швидко можна досягти поставленої мети.

Європейська комісія неодноразово заявляла, що підтримує глобальний інклюзивний підхід до вакцин від COVID-19, спрямований на забезпечення рівного доступу для всіх у світі.