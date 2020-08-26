Сербія приєдналась до заяви ЄС з засудженням недемократичних виборів у Білорусі

Сербія приєдналася до заяви ЄС, який характеризує недавні вибори в Білорусі як невільні і несправедливі і закликає білоруську владу до діалогу для запобігання подальшого насильства.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання European Western Balkans.

Європейський союз у своїй закликав білоруську владу "негайно і беззастережно звільнити всіх затриманих", нагадуючи, що виборчий процес не відповідав міжнародним стандартам, очікуваним від держави-члена ОБСЄ.

У заяві йдеться про можливість запровадження санкцій щодо осіб, відповідальних за насильство, необґрунтовані арешти та фальсифікацію результатів виборів.

"Європейський союз буде і надалі підтримувати демократичну, незалежну, суверенну, процвітаючу і стабільну Білорусь", - йдеться в заяві.

Крім Сербії до заяви приєдналися інші країни Західних Балкан, Чорногорія, Північна Македонія, Албанія І Боснія і Герцеговина, а також Україна.

Нагадаємо, що Сербія нещодавно не приєдналася до ЄС в засудженні Китаю, коли мова заходить про поводження з уйгурською етнічною групою в провінції Синьцзян, що викликало численні негативні реакції.

Також Сербія завжди категорично виступала проти санкцій ЄС щодо Росії за анексію українського Криму і агресію на Донбасі.