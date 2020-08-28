Велосипедистів і бігунів Парижа звільнили від вимоги носити маску

У Парижі велосипедисти та бігуни домоглися звільнення від вимоги обов’язкового носіння масок по всьому місту, яка почала діяти у французькій столиці у п’ятницю 28 серпня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

Нові правила набули чинності о 8 годині ранку. Менш ніж через годину після цього префектура поліції Парижа піддалася тиску з боку мерії, заявивши, що "люди, які займаються фізичною активністю, наприклад бігом або їздою на велосипеді, не зобов’язані носити маску".

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Виступаючи на радіо Europe 1 в п'ятницю вранці, заступник мера Парижа Еммануель Грегуар сказав, що, хоча вимога носіння масок в Парижі була довгоочікуваним кроком, немає сенсу застосовувати правило до велосипедистів і бігунів.

"Ці рішення повинні бути засновані на наукових аргументах і повинні бути логічними. Нелогічно нав'язувати маску велосипедисту, тому що жодне наукове дослідження не говорить, що велосипедисти створюють потенційний ризик", - сказав Грегуар.

Грегуар похвалив префектуру за швидке роз'яснення і за "вислуховування аргументів мерії".

Згідно з новими правилами, будь-який житель Парижа і багатьох його передмість без маски ризикує отримати штраф у розмірі 135 євро, включаючи тих, хто використовує електричні та моторизовані двоколісні транспортні засоби. Автомобілістам необов'язково носити маски в машинах.

Раніше масковий режим у Парижі діяв тільки в окремих районах міста.

Вимога почала діяти на наступний день після того, як Франція зафіксувала 6111 нових заражень коронавірусом - найвищу кількість з початку травня.