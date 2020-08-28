Велосипедистов и бегунов Парижа освободили от требования носить маску

В Париже велосипедисты и бегуны добились освобождения от требования обязательного ношения масок в городе, которое начало действовать во французской столице в пятницу 28 августа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

Новые правила вступили в силу в 8:00 утра. Менее чем через час после этого префектура полиции Парижа подверглась давлению со стороны мэрии, заявив, что "люди, которые занимаются физической активностью, например бегом или ездой на велосипеде, не обязаны носить маску".

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Выступая на радио Europe 1 в пятницу утром, заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар сказал, что, хотя требование ношения масок в Париже было долгожданным шагом, нет смысла применять правило к велосипедистам и бегунам.

"Эти решения должны быть основаны на научных аргументах и ​​должны быть логичными. Нелогично навязывать маску велосипедисту, потому что ни одно научное исследование не говорит, что велосипедисты создают потенциальный риск", - сказал Грегуар.

Грегуар похвалил префектуру за быстрое разъяснение и за "выслушивание аргументов мэрии".

Согласно новым правилам, любой житель Парижа и многих его пригородов без маски рискует получить штраф в размере 135 евро, включая тех, кто использует электрические и моторизованные двухколесные транспортные средства. Автомобилистам не обязательно носить маски в машинах.

Ранее масочный режим в Париже действовал только в отдельных районах города.

Требование начало действовать на следующий день после того, как Франция зафиксировала 6111 новых заражений коронавирусом - наивысшее количество с начала мая.