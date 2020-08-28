Стратегічні бомбардувальники США за один день облетять всіх 30 союзників НАТО

Шість бомбардувальників ВПС США B-52 Stratofortress 28 серпня здійснюють обліт всіх 30 країн-членів НАТО, тренуючись разом з військово-повітряними силами союзників.

Про це "Європейській правді" повідомили в пресслужбі НАТО.

Чотири стратегічні бомбардувальники США пролетять над Європою і два над Північною Америкою в рамках давно запланованих навчань під назвою "Allied Sky", їх будуть супроводжувати близько 80 винищувачів з усього Північноатлантичного союзу.

"Сьогоднішній навчальний захід демонструє сильну прихильність Сполучених Штатів до НАТО і солідарність союзників у дії. Оскільки бомбардувальники США здійснюють обліт всіх 30 країн-членів НАТО за один день, їх супроводжують винищувачі з усього Північноатлантичного союзу, що підвищує нашу здатність разом реагувати на будь-який виклик", - сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Очікується, що літаки 20 країн-членів НАТО будуть по черзі супроводжувати бомбардувальники США.

Американські B-52 прибули в Європу 22 серпня. Раніше цього тижня бомбардувальники також проводили навчання разом з норвезькими винищувачами F-16 і F-35 біля берегів Норвегії.