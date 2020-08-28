Стратегические бомбардировщики США за один день облетят всех 30 союзников НАТО
Шесть бомбардировщиков ВВС США B-52 Stratofortress 28 августа совершают облет всех 30 стран-членов НАТО, тренируясь вместе с военно-воздушными силами союзников.
Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе НАТО.
Четыре стратегических бомбардировщика США пролетят над Европой и два - над Северной Америкой в рамках давно запланированных учений под названием "Allied Sky", их будут сопровождать около 80 истребителей по всему Североатлантическому альянсу.
"Сегодняшний учебное мероприятие демонстрирует сильную приверженность Соединенных Штатов членству в НАТО и солидарность союзников в действии. Поскольку бомбардировщики США осуществляют облет всех 30 стран-членов НАТО за один день, их сопровождают истребители по всему Североатлантическому альянсу, что повышает нашу способность вместе реагировать на любые вызовы", - сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Ожидается, что самолеты 20 стран-членов НАТО будут поочередно сопровождать бомбардировщики США.
Американские B-52 прибыли в Европу 22 августа. Ранее на этой неделе бомбардировщики также проводили учения вместе с норвежскими истребителями F-16 и F-35 у берегов Норвегии.