Меркель про пандемію: наступні місяці будуть складнішими

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що пандемія коронавірусу може сильніше ніж зараз вплинути на повсякденне життя громадян восени і взимку.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецьке видання Bild, про це Меркель сказала у п’ятницю під час своєї великої пресконференції.

"Слід очікувати, що в наступні кілька місяців деякі речі будуть ще складнішими, ніж зараз, улітку", - сказала Ангела Меркель.

За її словами, влітку епідеміологічна ситуація покращилась завдяки тому, що люди частіше перебували на свіжому повітрі.

"У наступні кілька місяців тепер буде важливо зберегти низьку кількість інфекцій, коли ми знову будемо в приміщеннях - на робочих місцях, в школах і вдома", - сказала Меркель.

"Нам доведеться жити з цим вірусом довше, і тому моє базове ставлення - це пильність та увага. Особливо зараз, коли за останні кілька тижнів кількість заражень значно зросла. Все залишається: це серйозно, все ще серйозно - і продовжуйте ставитися до цього серйозно", - зазначила німецька канцлерка.

Меркель підкреслила, що ситуація не буде "такою, як раніше", поки "у нас не буде вакцини і ліків".

Нагадаємо, напередодні у Німеччині затвердили нові заходи проти коронавірусу, серед яких штраф у 50 євро за відсутність маски, заборона на проведення масових заходів до кінця року та перегляд стратегії тестування.