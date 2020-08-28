МВС Білорусі каже про 114 затриманих на протестах, правозахисники - про понад 200

Міністерство внутрішніх справ Білорусі заявило, що напередодні, 27 серпня, на акціях протесту затримали 114 осіб, включно із затриманими журналістами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруську службу "Радіо Свобода".

Водночас правозахисний центр "Вясна" повідомляє про понад 200 затриманих лише на площі Незалежності. На цей час у списку, опублікованому правозахисниками - 267 імен.

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Як пояснює МВС, людей затримали "за адміністративні правопорушення".

Серед них - 50 журналістів, затриманих "для перевірки документів".

В МВС стверджують, що майже всіх затриманих журналістів відпустили, на одного склали адмінпротокол (за що - не уточнюється), ще одного "добровільно вислали з країни". За інформацією Білоруської асоціації журналістів, йдеться про шведського журналіста Пола Хансена. Йому при цьому заборонили в'їзд до Білорусі на 5 років.

Відомство заявляє, що вчора в акціях протесту взяли близько 5 тисяч людей, у тому числі біля Червоного костелу у Мінську - близько 1400.

У провладних мітингах, за заявою МВС, взяли участь 2400 людей.

Нагадаємо, сьогодні вранці ЄС заявив, що очікує від влади Білорусі негайного і беззастережного звільнення затриманих журналістів, а також всіх мирних протестувальників.