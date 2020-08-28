МВД Беларуси говорит о 114 задержанных на протестах, правозащитники - о более 200
Министерство внутренних дел Беларуси заявило, что накануне, 27 августа, на акциях протеста задержали 114 человек, включая журналистов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую службу "Радио Свобода".
В то же время правозащитный центр "Вясна" сообщает о более 200 задержанных только на площади Независимости. В настоящее время в списке, опубликованном правозащитниками - 267 имен.
Как объясняет МВД, людей задержали "за административные правонарушения".
Среди них - 50 журналистов, задержанных "для проверки документов".
В МВД утверждают, что почти всех задержанных журналистов отпустили, на одного составили админпротокол (за что - не уточняется), еще один "добровольно выслан из страны". По информации Белорусской ассоциации журналистов, речь идет о шведском журналисте Поле Хансене. Ему при этом запретили въезд в Беларусь на пять лет.
Ведомство заявляет, что вчера в акциях протеста приняли около 5000 человек, в том числе у Красного костела в Минске - около 1400.
В провластных митингах, по заявлению МВД, приняли участие 2400 человек.
Напомним, сегодня утром ЕС заявил, что ожидает от властей Беларуси немедленного и безоговорочного освобождения задержанных журналистов, а также всех мирных протестующих.