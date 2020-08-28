США до річниці Іловайська закликали Росію забратися з Донбасу

США до річниці Іловайської трагедії закликали Росію вивести свої сили з Донбасу та наголосили, що зберігатимуть санкції до виконання РФ її зобов’язань у рамках Мінських домовленостей.

Як пише "Європейська правда", відповідну заяву оприлюднило посольство США в Україні.

"Ми з сумом згадуємо тих , хто віддав свої життя під Іловайськом шість років тому цього тижня, захищаючи суверенітет та територіальну цілісність України.

Росія повинна повністю виконати свої мінські зобов’язання - вивести свою зброю та очолювані неї сили, підтримати розформування збройних угрупувань, що діють на Сході України, та повернути Україні контроль над міжнародно визнаним кордоном України", - наголошує посольство.

Наприкінці додають, що санкції США проти Росії за її агресію на Донбасі триватимуть, доки РФ не виконає свої зобов’язання у рамках Мінських домовленостей.

Читайте також: Вадим Пристайко: Для Донбасу існував також "план С". І я розумію, що його сприймуть як "зраду".