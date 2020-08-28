У Франції "стрибок" заражень до 7300: найбільше з березня 

У Франції за минулу добу зареєстрували понад 7300 підтверджених заражень коронавірусом - найбільше з березня.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, про це оголосило Агентство охорони здоров’я Франції.

За останні 24 години в країні коронавірус підтвердили ще у 7379 людей. Це найвищий показник з березня та другий найвищий за увесь час епідемії. Найбільше заражень зареєстрували 31 березня - 7578 за добу.

Вчора у Франції реєстрували 6111 нових хворих, у середу - 5429, що було найбільшим показником з квітня.

"Динаміка розвитку епідемії у Франції наразі є експоненційною", - зазначає Агентство.

Кількість позитивних результатів тесту серед загальної кількості становить 3,9%.

Госпіталізовані наразі 4535 хворих, з них 387 - у реанімації. При цьому 71% хворих у реанімації зосереджені в столичному регіоні Іль-де-Франс, на півночі країни, в Окситанії та провінції Прованс-Лазурний берег.