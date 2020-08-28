Во Франции "скачок" заражений до 7300: наибольший показатель с марта

Во Франции за прошедшие сутки зарегистрировали более 7300 заражений коронавирусом, что является наибольшим показателем с марта.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, об этом объявило Агентство здравоохранения Франции.

За последние 24 часа в стране коронавирус подтвердили еще у 7379 человек. Это самый высокий показатель с марта и второй рекордный за все время эпидемии. Больше всего заражений зарегистрировали 31 марта - 7578.

Вчера во Франции сообщали о 6111 новых больных, в среду - о 5429, что было наибольшим показателем с апреля.

"Динамика развития эпидемии во Франции сейчас является экспоненциальной", - отмечает Агентство.

Количество положительных результатов тестов среди общего количества составляет 3,9%.

Госпитализированы 4535 больных, из них 387 - в реанимации. При этом, 71% больных в реанимации сосредоточены в столичном регионе Иль-де-Франс, на севере страны, в Окситании и провинции Прованс-Лазурный берег.