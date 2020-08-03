У Білому домі кажуть, що дата президентських виборів залишиться незмінною

У Білому домі заявляють, що дата президентських виборів у США залишиться незмінною.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки", про це заявив керівник апарату Білого дому Марк Медоус.

"Ми збираємося провести вибори третього листопада, і президент має намір здобути перемогу", - сказав Медоус, в програмі "Обличчям до нації" на телеканалі CBS.

Він зазначив, що президент Трамп висловив ідею відтермінування виборів через занепокоєння щодо голосування поштою.

Нагадаємо, у минулий четвер Трамп припустив, що вибори можуть бути відтерміновані через пандемію коронавірусу. Цю ідею одразу відкинули і демократи, і республіканці у Конгресі.

Дональд Трамп виступає проти голосування поштою і неодноразово заявляв, що воно може призвести до масштабних фальсифікацій.

Медоуз у недільному ефірі захистив позиції президента, заявивши, що голосування поштою має бути проведене "належним чином".

Медоуз уникнув відповіді на запитання репортера, чи відповідально з боку президента висловлювати ідею відтермінування виборів, натомість сказав, що у разі голосування поштою результати виборів стануть відомі з великою затримкою.

"Відповідально з боку президента спитати: якщо голосування буде на сто відсотків проведене поштою, чи отримаємо ми результати третього листопада? Я би припустив, що ми не отримаємо їх навіть першого січня".

Деякі штати працюють над розширення голосування поштою. Інші заявили про свій намір рахувати бюлетені, які будуть відправлені 3 листопада, але надійдуть пізніше. У своєму Твіттері в неділю президент Трамп пригрозив судовим позовом владі штату Невада, який намагається розширити голосування поштою.