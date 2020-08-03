В Белом доме говорят, что дата президентских выборов останется неизменной

В Белом доме заявляют, что дата президентских выборов в США останется неизменной и они состоятся 3 ноября.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил руководитель аппарата Белого дома Марк Медоус.

"Мы собираемся провести выборы третьего ноября, и президент намерен одержать победу", - сказал Медоус, в программе "Лицом к нации" на телеканале CBS.

Он отметил, что президент Трамп, высказал идею отсрочки выборов из-за беспокойства по поводу идеи почтового голосования.

Напомним, в прошлый четверг Трамп выразил мнение, что выборы могут быть отсрочены из-за пандемии коронавируса. Эту идею сразу отвергли и демократы, и республиканцы в Конгрессе.

Дональд Трамп выступает против голосования по почте и неоднократно заявлял, что оно может привести к масштабным фальсификациям.

Медоуз в эфире защитил позиции президента, заявив, что голосование по почте должно быть проведено "должным образом".

Медоуз ушел от ответа на вопрос репортера, ответственно со стороны президента выражать идею отсрочки выборов, но сказал, что в случае голосования по почте результаты выборов станут известны с большой задержкой.

"Ответственно со стороны президента спросить: если голосование будет полностью проведено почте, получим ли мы результаты третьего ноября? Я бы предположил, что мы не получим их даже первого января".

Некоторые штаты работают над расширением почтового голосования. Другие заявили о своем намерении считать бюллетени, которые будут отправлены 3 ноября, но поступят позже. В своем Твиттере в воскресенье президент Трамп пригрозил судебным иском властям штата Невада, который пытается расширить голосование по почте.