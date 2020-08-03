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Антикоронавірусні протести у Берліні: 45 поліцейських постраждали, 133 затриманих

Понеділок, 3 серпня 2020, 11:16

Поліція Берліна заявила, що під час демонстрації проти обмежень на коронавірус постраждали 45 поліцейських, затримано понад 130 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інформацію на сайті берлінської поліції.

За інформацією поліції, протестувальників затримували, в тому числі за опір правоохоронцям, порушення правил мирних зібрань і використання неконституційних символів.

Щодо 89 з них ведеться кримінальне розслідування, інших звинуватили в адміністративних правопорушеннях.

Також повідомляється, що троє поліцейських були госпіталізовані після сутичок.

Суботні протести на вулицях столиці Німеччини тривали, незважаючи на новий сплеск нових випадків коронавірусу в країні і попередження про те, що в Європі починається друга хвиля.

Поліція заявила, що вони направили 1100 офіцерів для спостереження за мітингом, а потім розігнали натовп, що налічував до 20 000 осіб, в якому більшість людей були без масок і не дотримувалися соціальної дистанції.

Мер Берліна Міхаель Мюллер піддав різкій критиці протестувальників, заявивши, що вони не врахували факти і тим самим ризикують здоров'ям інших людей.

Останнім часом кількість нових заражень коронавірусом у Німеччині почала зростати. У п’ятницю зареєстрували 870 нових випадків, у суботу 955.

В Інституті Роберта Коха головною причиною називають нехтування заходами безпеки.  

На тлі зростання захворюваності міністр економіки Петер Альтмаєр заявив, що хоче більш жорстких покарань за порушення коронавірусних правил. 

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Коронавірус Німеччина
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