Антикоронавирусные протесты в Берлине: 45 полицейских пострадали, 133 задержанных

Полиция Берлина заявила, что во время демонстрации против коронавирусных ограничений пострадали 45 полицейских, задержаны более 130 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на информацию на сайте берлинской полиции.

По информации полиции, протестующих задерживали, в том числе за сопротивление правоохранителям, нарушение правил мирных собраний и использование неконституционных символов.

В отношении 89 из них ведется уголовное расследование, других обвинили в административных правонарушениях.

Также сообщается, что трое полицейских были госпитализированы после столкновений.

Субботние протесты на улицах столицы Германии продолжались, несмотря на новый всплеск коронавируса в стране и предупреждение о том, что в Европе начинается вторая волна.

Полиция заявила, что они направили 1100 офицеров для наблюдения за митингом, а затем разогнали толпу, насчитывавшую до 20 000 человек, в которой большинство людей были без масок и не придерживались социальной дистанции.

Мэр Берлина Михаэль Мюллер подверг резкой критике протестующих, заявив, что они не учли факты и тем самым рискуют здоровьем других людей.

В последнее время количество новых заражения коронавирусом в Германии начало расти. В пятницу зарегистрировали 870 новых случаев, в субботу 955.

В Институте Роберта Коха главной причиной называют пренебрежение мерами безопасности.

На фоне роста заболеваемости министр экономики Петер Альтмайер заявил, что хочет более строгих наказаний за нарушение коронавирусных правил.