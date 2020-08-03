В Естонії щонайменш 29 людей заразилися коронавірусом під час вечора у нічному клубі

В естонському Тарту щонайменш 29 людей заразилися коронавірусом після вечора у нічному клубі Vabank.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ERR.

Масове зараження сталося на вечірці у клубі 18 липня - серед відвідувачів виявився один хворий на коронавірус. Відтоді як він дізнався про свій статус і почали шукати решту присутніх, зараження підтвердили вже у 29 людей. З цим осередком спалаху пов’язаний і сьогоднішній єдиний новий випадок в Естонії.

17 із хворих - мешканці Тарту. На цей час у них виявили 162 тісні контакти.

Це досить велика цифра для Естонії, де щоденний приріст заражень у всій країні лише зрідка перевищує 10.

Менший спалах стався також у тартуському барі Naiiv - там зараження підтвердили у 5 людей, серед них і громадянина Фінляндії, який здав позитивний тест вже вдома.

Департамент охорони здоров’я просить усіх людей, які в ті дні відвідували обидва заклади, звернутися до свого лікаря у разі появи симптомів.

Станом на 3 серпня, в Естонії госпіталізовані 5 пацієнтів з коронавірусом, з них у реанімації - жодного.

Останні кілька днів приріст нових заражень в країні дещо збільшився, порівняно з показниками останніх двох тижнів.

Загалом з початку епідемії зареєстрували 2080 підтверджених заражень коронавірусом та 63 смерті. Населення країни - 1,3 млн.