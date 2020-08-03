Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Іспанія за пів року втратила 27 млн туристів і 28 млрд євро через пандемію

Липень у Франції був найпосушливішим за останні 60 років

Син ексвласника "Мотор Січі" Богуслаєва купив острів в Італії за 10 млн євро

Польща оштрафувала "Газпром" майже на 50 млн євро у справі про "Північний потік-2"






Президент Литви не виключає повторного закриття кордонів в ЄС

Понеділок, 3 серпня 2020, 14:34

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що через погіршення в Європі ситуації з поширенням коронавірусу не виключено, що доведеться знову розглянути питання про закриття кордонів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Питання про контроль кордонів має бути наступним етапом, і воно вимагає загальноєвропейських рішень. Ми спостерігаємо посилення внутрішнього режиму в багатьох державах ЄС, цілком ймовірно, що до цього питання (про закриття кордонів. – Ред.) знову доведеться повернутися", - сказав Науседа.

Він також сказав, що обов'язкова зараз в Литві самоізоляція для мандрівників з певних країн діє як непрямий контроль кордонів.

"На мій погляд, у нас зараз є налагоджений механізм застосування карантину", - прокоментував президент ситуацію в країні.

"Він дозволяє на підставі статистики і тенденцій захворюваності в інших державах включати в цей список все нові держави. Деякі країни опинилися на межі і незабаром можуть бути включені теж", - додав Науседа.

Контроль внутрішніх кордонів у багатьох державах ЄС був введений в певний момент навесні. Зараз різні країни застосовують різні заходи як щодо власних громадян, так і щодо іноземців.

У Литві у список сильно вражених вірусом країн потрапляють країни, в яких показник захворюваності коронавірусом становить 16 випадків на 100 тис. осіб за останні два тижні. Після прибуття з них обов'язкова самоізоляція. Без обмежень в Литву можуть приїхати іноземці з Польщі, Нідерландів, Британії, Словенії, Ліхтенштейну, Данії, Ісландії, Німеччини, Ірландії, Кіпру, Словаччини, Італії, Греції, Норвегії, Латвії, Естонії, Фінляндії та Угорщини.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Литва Коронавірус
powered by lun.ua