Президент Литви не виключає повторного закриття кордонів в ЄС

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що через погіршення в Європі ситуації з поширенням коронавірусу не виключено, що доведеться знову розглянути питання про закриття кордонів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Питання про контроль кордонів має бути наступним етапом, і воно вимагає загальноєвропейських рішень. Ми спостерігаємо посилення внутрішнього режиму в багатьох державах ЄС, цілком ймовірно, що до цього питання (про закриття кордонів. – Ред.) знову доведеться повернутися", - сказав Науседа.

Він також сказав, що обов'язкова зараз в Литві самоізоляція для мандрівників з певних країн діє як непрямий контроль кордонів.

"На мій погляд, у нас зараз є налагоджений механізм застосування карантину", - прокоментував президент ситуацію в країні.

"Він дозволяє на підставі статистики і тенденцій захворюваності в інших державах включати в цей список все нові держави. Деякі країни опинилися на межі і незабаром можуть бути включені теж", - додав Науседа.

Контроль внутрішніх кордонів у багатьох державах ЄС був введений в певний момент навесні. Зараз різні країни застосовують різні заходи як щодо власних громадян, так і щодо іноземців.

У Литві у список сильно вражених вірусом країн потрапляють країни, в яких показник захворюваності коронавірусом становить 16 випадків на 100 тис. осіб за останні два тижні. Після прибуття з них обов'язкова самоізоляція. Без обмежень в Литву можуть приїхати іноземці з Польщі, Нідерландів, Британії, Словенії, Ліхтенштейну, Данії, Ісландії, Німеччини, Ірландії, Кіпру, Словаччини, Італії, Греції, Норвегії, Латвії, Естонії, Фінляндії та Угорщини.